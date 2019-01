Overkill's The Walking Dead è stato sviluppato in appena 18 mesi

Alcuni sviluppatori (rimasti anonimi) di Overkill's The Walking Dead hanno svelato che il progetto ha richiesto complessivamente 18 mesi di lavoro, una tempistica decisamente ristretta che ha costretto il team a sacrificare molti aspetti della produzione.

Nelle scorse ore Eurogamer.net ha pubblicato un reportage sull'attuale situazione di Starbreeze (in amministrazione controllata da inizio anno), dal quale emerge come gli sviluppatori fossero in realtà molto sfiduciati riguardo il progetto Overkill's The Walking Dead: "Abbiamo provato a sistemare tutto quello che non andava ma era impossibile. Di fatto abbiamo sviluppato il gioco in 18 mesi, tempistiche del genere sono solitamente riservate alle versioni Alpha e Beta, per questo il prodotto sembra incompleto. Tutti sapevamo che sarebbe stato un flop, ci abbiamo messo l'anima ma alla fine non è bastato, il gioco non sarebbe mai potuto uscire in uno stato migliore. Il lavoro è stato seguito in modo approssimativo dai superiori e la maggior parte del team aveva aspettative davvero basse, poi completamente azzerate in corso d'opera. Il comparto artistico è valido, ma il resto non funziona, il gioco è ripetitivo, di fatto sembra un clone di Payday ma penso che i giocatori volessero qualcosa di diverso... non un gioco incredibilmente buggato."

L'ex amministratore delegato e CEO di Starbreeze ha accusato proprio il team di sviluppo per la pessima riuscita del gioco, la scarsa qualità di Overkill's The Walking Dead ha contribuito alle basse vendite, danneggiando le casse della compagnia. Vedremo come si evolverà questa vicenda, vi terremo informati su tutti gli sviluppi del caso.