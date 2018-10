Overkill's The Walking Dead: vediamo la prima missione dalla Closed Beta su PC

Da pochi giorni è disponibile la Closed Beta di Overkill's The Walking Dead, lo sparatutto in prima persona sviluppato dagli autori della serie di Payday basato sulla celebre serie televisiva AMC.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è stato catturato dalla testata di GameSpot che ha avuto modo di accedere alla fase di test, disponibile esclusivamente per i giocatori PC. Il video permette di dare uno sguardo alla prima missione disponibile nella beta, in cui avviene un feroce assalto degli zombie ai danni di un gruppo di quattro giocatori che tentano disperatamente di collaborare per sopravvivere e respingere la minaccia.

Ricordiamo che l'accesso alla closed beta PC è limitato ai giocatori che pre-acquistano Overkill The Walking Dead su Steam. I fan che pre-acquistano la versione standard del gioco (al prezzo di €49,99) otterranno un invito per prendere parte alla closed beta. Il pre-acquisto della versione Deluxe Edition, che include anche lo skin pack Night Raid un art book digitale e la colonna sonora (al prezzo di €67.99), darà diritto a quattro inviti, da condividere con gli amici, per partecipare alla closed beta.

Lasciandovi alla visione del video gameplay, vi ricordiamo che Overkill's The Walking Dead sarà disponibile su PC dal 6 novembre, ed arriverà su PlayStation 4 e Xbox One l'8 febbraio 2019.