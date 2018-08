Overkill's The Walking Dead: versioni PS4 e Xbox One rimandate a febbraio 2019

Il publisher 505 Games e lo sviluppatore Starbreeze hanno annunciato che le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Overkill's The Walking Dead sono state rinviate a febbraio 2019. L'edizione PC, invece, uscirà come previsto il prossimo 6 novembre.

"505 Games, che detiene i diritti di pubblicazione sulla versione console di The Walking Dead di Overkill, ha deciso di pubblicare le versioni PS4 e Xbox One del gioco a febbraio anziché a novembre, come precedentemente previsto. Hanno scelto di farlo per garantire un rilascio simultaneo sui negozi digitali e fisici, in modo da ottenere un impatto di marketing ottimale e massimizzare le vendite. La versione PC è prevista sempre per il 6 novembre." spiega lo sviluppatore Starbreeze.

Apprendiamo dunque che versione console di Overkill's The Walking Dead è stata rinviata per questioni puramente commerciali. Il titolo sarà disponibile su PC a partire dal 6 novembre, come originariamente previsto, per poi arrivare anche su PS4 e Xbox One a febbraio 2019.