Overkill's The Walking Dead: al via la seconda stagione

Starbreeze ha annunciato l’inizio della seconda stagione di Overkill's The Walking Dead. Disponibile gratis per tutti i giocatori che possiedono le versioni Standard e Deluxe, questo primo aggiornamento introduce una nuova missione completa, un tutorial migliorato e una feature molto attesa dalla community dei videogiocatori: la voice chat.

La seconda stagione vedrà il gruppo di sopravvissuti affrontare nuove sfide che si collocano temporalmente dopo la fine della prima stagione, e che includono un nuovo potentissimo nemico barricato a Washington D.C. nella storica collina di Capitol Hill. No Sanctuary, il primo episodio di questa serie, vedrà i giocatori organizzare un raid in una chiesa di Georgetown per salvare un potenziale informatore in possesso di informazioni estremamente preziose. La seconda stagione includerà nove episodi che verranno rilasciati tra novembre 2018 e giugno 2019 e che conterranno nuove missioni, nuovi personaggi giocabili, nuove mod e armi e tante sorprese che verranno annunciate più avanti.

Overkill's The Walking Dead è stato aggiornato e migliorato grazie anche alle segnalazioni e ai consigli della community che ha avuto modo di giocarlo in questo primo mese dal lancio. La chat vocale è ora supportata da Steam e permette ai giocatori di comunicare e di coordinarsi tra loro in maniera molto più efficiente. Un nuovo video tutorial incluso del gioco, chiamato The Survival Guide, offre un’esauriente introduzione alle meccaniche di gioco e molti suggerimenti utili per sopravvivere. Gli sviluppatori sono al lavoro per rendere disponibili, velocemente e con costanza, continui miglioramenti al gameplay e nuovi contenuti di gioco.

Overkill's The Walking Dead e Overkill's The Walking Dead Deluxe Edition (quest’ultima contiene oltre al gioco anche il DLC con le skin Night Raid, un artbook digitale e la Colonna Sonora originale in formato digitale) sono disponibili ora su Steam. La nuova versione: Overkill's The Walking Dead Starter Edition è inoltre disponibile ora su Steam al prezzo di €24,99 e comprende la prima stagione di gioco, con la possibilità di acquistare separatamente la seconda stagione e i contenuti di gioco che verranno pubblicati successivamente. Overkill's The Walking Dead sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One a febbraio 2019.