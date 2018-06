Overkill The Walking Dead: annunciati i bonus preorder

Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno rilasciato il primo gameplay trailer ufficiale di Overkill The Walking Dead, l’attesissimo sparatutto in prima persona multiplayer cooperativo sviluppato da Overkill.

Questo nuovo video rivela la data di lancio del gioco che è stata fissata per l’8 di novembre in Europa per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. Overkill The Walking Dead è prenotabile ora in versione digitale per tutte le piattaforme e in versione fisica per console al prezzo consigliato al pubblico di 59,99€. La versione steel book Deluxe Edition di Overkill The Walking Dead che includerà il gioco, il DLC Night Raid Character Pack, un assortimento di skin, un art book digitale e quattro carte collezionabili disegnate dall’artista Dan Panosian è anch’essa prenotabile al prezzo consigliato al pubblico di €79.99. I giocatori che effettueranno il pre-order di una di queste due versioni otterranno una serie di skin in omaggio.

La closed beta esclusiva per piattaforma PC di Overkill The Walking Dead sarà accessibile più avanti ai giocatori PC che prenoteranno il gioco. Il pre-order della versione standard di Overkill The Walking Dead includerà un invito per partecipare alla beta, il pre-order della Deluxe Edition darà invece diritto a ricevere quattro inviti da condividere con gli amici. Ambientato in una Washington, D.C. post-apocalittica, Overkill The Walking Dead è uno sparatutto in prima persona cooperativo per quattro giocatori ispirato all’azione, il pericolo e il terrore delle graphic novel originali di Robert Kirkman. I giocatori dovranno unire le forze e intraprendere una grande varietà di missioni e raid, recuperare rifornimenti e assoldare alleati tra i sopravvissuti per difendere il campo base e rimanere vivi. Ogni personaggio giocabile avrà caratteristiche uniche: un albero delle abilità, un proprio ruolo nella squadra, uno stile di gioco e una storia personale alle spalle.