Overkill The Walking Dead: Heather è la protagonista del nuovo trailer

A pochi giorni dall'inizio dell'E3 2018, Starbreeze pubblica il nuovo trailer di Overkill The Walking Dead: il nuovo filmato è incentrato su Heather, quarto e ultimo personaggi giocabile che si unisce a Maya, Grant e Aidan.

Il tailer di Heather permette di dare uno sguardo alle principali caratteristica di questa eroina che farà parte del cast dello shooter sviluppato da Overkill, team noto per la serie Payday.

Overkill The Walking Dead è atteso per l'autunno 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con ogni probabilità alla fiera di Los Angeles scopriremo nuovi dettagli sul gioco, non sappiamo se OTWD sarà presente all'evento in formato giocabile, lo scopriremo nei prossimi giorni...