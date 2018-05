Overkill The Walking Dead, il nuovo trailer presenta Grant

Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno pubblicato un nuovo trailer dal taglio cinematografico di Overkill The Walking Dead per rivelare Grant, il terzo personaggio giocabile di questo videogioco in fase di sviluppo negli studi di Overkill.

Dei tre sopravvissuti che abbiamo incontrato fino a questo momento, Grant è quello maggiormente preparato all’apocalisse, avendo da tempo abbandonato le comodità della città per trascorrere la sua vecchiaia in mezzo alla natura in compagnia del suo fidato fucile. Grant, una volta tornato a Washington D.C. alla ricerca del nipote, scoprirà che malgrado il mondo sia cambiato le regole della caccia sono rimaste le stesse.

Ambientato in una Washington D.C. post-apocalittica, Overkill The Walking Dead è uno sparatutto in prima persona cooperativo per quattro giocatori a missioni ispirato all’azione, il pericolo e il terrore delle graphic novel originali di Robert Kirkman. I giocatori dovranno unire le forze e intraprendere una grande varietà di missioni e raid, recuperare rifornimenti e assoldare alleati tra i sopravvissuti per difendere il campo base e rimanere vivi. Ogni personaggio giocabile disporrà di speciali abilità, uno stile di gioco peculiare e una storia personale alle spalle – fatti strada con la forza bruta attraverso orde di Walkers con il coriaceo Aidan o cura i tuoi amici e assicurane la sopravvivenza con Maya, sfruttando le sue doti di ex chirurgo.

Overkill The Walking Dead sarà disponibile nell’autunno 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC.