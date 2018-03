Overkill The Walking Dead si mostra in un nuovo video dietro le quinte

E' ora disponibile un nuovo video dietro le quinte dedicato a Overkill The Walking Dead. Questo video vi permetterà di dare un’occhiata alle varie fasi della creazione dell’accattivante teaser cinematografico, realizzato dagli specialisti di CG e VFX Goodbye Kansas, che a dicembre 2017 ha svelato al pubblico il primo personaggio giocabile: Aidan.

Il team vi illustrerà il processo tecnico e creativo alla base dello sviluppo di Aidan e quali accorgimenti sono stati adottati per generare la costante atmosfera di pericolo e di terrore che caratterizza questo nuovo incubo videoludico post-apocalittico dove i nostri eroi dovranno combattere per sopravvivere. Sviluppato da Overkill (A Starbreeze Studio) e ispirato dal ricco universo della celebre serie a fumetti di Robert Kirkman, Overkill The Walking Dead è un action/FPS cooperativo a quattro giocatori ambientato a Washington, D.C



Ognuno dei personaggi giocabili disporrà di abilità, specializzazioni, stili di combattimento peculiari e diverse storie personali, i giocatori dovranno unire le forze con i loro amici e intraprendere una grande varietà di missioni e raid che metteranno alla prova le loro capacità strategiche e di resistenza. Inoltre, saranno impegnati a recuperare rifornimenti e assoldare alleati tra i sopravvissuti per rinforzare il campo base con ogni mezzo dalle minacce dei morti … e dei vivi.



Overkill The Walking Dead sarà disponibile nel corso del 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC.