Overkill The Walking Dead: al via oggi la Closed Beta su PC!

505 Games ha annunciato il via alla Closed Beta per Windows PC di Overkill The Walking Dead, l’atteso sparatutto multiplayer cooperativo sviluppato dagli autori della serie Payday.

In questa beta sono incluse le prime due missioni di gioco e due missioni di difesa del campo base, ulteriori livelli di gioco verranno rilasciati da qui al lancio del gioco, previsto su piattaforma PC per il 6 novembre. I server delle closed beta rimarranno accesi, a intervalli, per diversi giorni nel corso di questo mese, il calendario completo è disponibile a questo indirizzo.

L’accesso alla closed beta PC è limitato ai giocatori che pre-acquistano Overkill The Walking Dead su Steam. I fan che pre-acquistano la versione standard del gioco (al prezzo di €49,99) otterranno un invito per prendere parte alla closed beta. Il pre-acquisto della versione Deluxe Edition, che include anche lo skin pack Night Raid un art book digitale e la colonna sonora (al prezzo di €67.99), darà diritto a quattro inviti, da condividere con gli amici, per partecipare alla closed beta.

Starbreeze trasmetterà oggi dalle 19:00 italiane, una diretta dedicata al gioco su Twitch. Overkill The Walking Dead sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One a partire dall'8 febbraio 2019.