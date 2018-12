Override Mech City Brawl: ogni giocatore può controllare una parte differente del mech

Quest'oggi debutta su PlayStation 4, Xbox One e PC Override: Mech City Brawl, gioco 3D a base di mech sviluppato dai ragazzi dello studio brasiliano The Balance.

Stando a quanto riferito dagli sviluppatori, nonostante includa una campagna in singolo, il titolo è stato sviluppato specificamente per essere giocato in compagnia. Override: Mech City Brawl offre un comparto multigiocatore che supporta fino a quattro partecipanti, sia in locale e che online, oppure una combinazione delle due. Sono presenti due modalità: una competitiva e una cooperativa. Quest'ultima, permette ad ogni giocatore di controllare una specifica componente di uno stesso mech.

I giganteschi robot sono caratterizzati da stili di gioco differenti, con mosse speciali e mosse vincenti uniche. Ognuno di essi può inoltre essere personalizzato cambiando le skin e gli accessori. Le arene nelle quali si svolgono gli scontri riproducono città e paesi realmente esistenti, come Tokyo, San Francisco, Egitto e Messico.

Override: Mech City Brawl può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di 29,99 euro. La Super Charged Mega Edition, venduta a 39,99 euro, include il pass stagionale con 4 robot extra, 16 nuove skin post-lancio e l'accesso immediato a 12 skin leggendarie che possono essere sbloccate giocando anche nella versione standard.