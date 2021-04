Overwatch: 10 milioni di nuovi giocatori nel 2020 nonostante l'assenza di novità

Da tempo sembra che Overwatch sia un po' sparito dai radar, nonostante di tratti di uno dei giochi multiplayer più popolari degli ultimi anni. Da tempo Blizzard è concentrata sullo sviluppo di Overwatch 2, motivo per cui non ci sono novità da molti mesi sul capostipite in termini di eroi e modalità inedite.

Eppure, nonostante la mancanza di aggiornamenti e le poche attività, il primo Overwatch ha avuto un incremento di nuovi giocatori pari a 10 milioni nel corso di tutto il 2020. A rivelare questi interessanti numeri è il nuovo director di Overwatch 2 Aaron Keller, affermando che l'FPS Multiplayer ha raggiunto a inizio 2021 un totale di 60 milioni di giocatori: alla fine del 2019, infatti, il numero di giocatori era fermo a "soli" 50 milioni. Non arriverà magari ai numeri di COD Warzone o di Apex Legends, ma i dati evidenziano come Overwatch sia ancora un titolo ampiamente giocato ed apprezzato dagli amanti di questo genere di videogiochi, senza contare che ormai il primo titolo ha sulle spalle quasi 5 anni, essendo uscito originariamente a maggio 2016 su PC, PS4 e Xbox One (e dall 2019 anche su Switch).

Sicuramente una notizia positiva rispetto ad un'altra recente meno edificante: la nuova skin a pagamento per Mei in Overwatch ha scatenato polemiche.