Overwatch ora a 120 fps su Xbox Series X: nessuna data per una patch PS5

Contestualmente all'avvio dell'evento speciale sfida Pachimarzo di Overwatch, l'hero shooter di casa Blizzard ha accolto anche una nuova e importante patch.

Quest'ultima, oltre ad attivare l'iniziativa, ha infatti ottimizzato il gioco per le console Microsoft di nuova generazione. Gli appassionati attivi su gioco da Xbox Series X e Xbox Series S possono dunque ora beneficiare di un'interessante selezione di upgrade e miglioramenti. Tra questi spicca la possibilità di selezionare la propria modalità di fruizione preferita, tra tre opzioni disponibili:

Modalità Risoluzione: privilegiando la risoluzione a dispetto della qualità d'immagine, propone 4K e 60 Hz su Xbox Series X e 1440p e 60 Hz su Xbox Series S;

privilegiando la risoluzione a dispetto della qualità d'immagine, propone 4K e 60 Hz su Xbox Series X e 1440p e 60 Hz su Xbox Series S; Modalità Bilanciata: privilegiando la qualità d'immagine a dispetto della risoluzione, propone 1440p e 60 Hz su Xbox Series X e 1080p e 60 Hz su Xbox Series S;

privilegiando la qualità d'immagine a dispetto della risoluzione, propone 1440p e 60 Hz su Xbox Series X e 1080p e 60 Hz su Xbox Series S; Modalità Framerate: privilegiando la fluidità a dispetto di risoluzione e qualità d'immagine, propone 1440p e 120 fps su Xbox Series X e 1080p e 120 fps su Xbox Series S;

Al momento, non si hanno invece notizie da Blizzard in merito ad un aggiornamento equivalente indirizzato alla community dedita ai match disu PlayStation 5. In attesa di saperne di più, ricordiamo che il team è al lavoro sulla nuova iterazione dell'hero shooter, con la BlizzCon 2021 che ha offerto nuove informazioni sulle caratteristiche di Overwatch 2