Overwatch 2 nel 2020? Team dell'Overwatch League potrebbe averlo confermato

Dopo un lungo susseguirsi di rumor, Overwatch 2 è stato tra gli annunci protagonisti dell'edizione 2019 della BlizzCon, evento durante il quale è stato annunciato formalmente anche Diablo IV.

In occasione del reveal del sequel del celebre hero shooter, tuttavia, Blizzard Entertainment non ha offerto indicazioni precise in merito al periodo di lancio del titolo. Ad offrire involontariamente informazioni in tal senso, tuttavia, potrebbe essere recentemente intervenuto un team parte dell'Overwach League: i Vanvouver Titans.

Secondo quanto riportato da GameRant, infatti, l'account Twitter ufficiale della squadra ha recentemente diffuso un cinguettio dal seguente contenuto: "Overwatch 2 uscirà quest'anno, per cosa siete più felici? Noi siamo entusiasti di tutte le nuove modalità". In seguito, si riferisce, il Tweet è stato tuttavia oggetto di cancellazione ed attualmente non risulta dunque più essere raggiungibile. Che i ragazzi dei Vanvouver Titans abbiano indirettamente confermato che il nuovo hero shooter farà effettivamente il suo debutto nel corso di questo 2020? Per scoprirlo, non resta che attendere eventuali conferme o smentite da parte di Blizzard Entertainment.



In attesa di nuovi dettagli, ricordiamo che in occasione della BlizzCon, il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli ha avuto modo di testare con mano il titolo: ve ne ha parlato all'interno del suo provato di Overwatch 2.