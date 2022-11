Overwatch 2 parte alla grande con 35 milioni di giocatori nel primo mese

Durante l'ultima conferenza finanziaria con gli azionisti, Activision Blizzard King ha annunciato che Overwatch 2 ha raggiunto quota 35 milioni di giocatori nel primo mese di presenza sul mercato, purtroppo senza rivelare altri dati a riguardo.

Overwatch 2 ha conquistato 25 milioni di giocatori al lancio nei primi dieci giorni dall'uscita, questo numero è poi salito fino a 35 milioni a fine ottobre, un mese di lancio dunque di sicuro successo per Overwatch 2, che ha conquistato "più del doppio" dei giocatori del primo Overwatch nello stesso lasso di tempo. La compagnia conferma che Overwatch 2 ha messo a segno una buona partenza e ci si aspetta che il gioco rappresenti uno dei titoli chiave del prossimo trimestre grazie non solo alle vendite fisiche ma anche agli introiti derivanti dalle microtransazioni e del Battle Pass.

Blizzard ha annunciato il nuovo eroe di Overwatch 2 in arrivo a dicembre insieme alla Stagione 2, proprio il supporto post lancio sarà fondamentale nei prossimi mesi per tenere attiva la community ed espandere il numero dei giocatori attivi. Se è vero che il successo di pubblico non è mancato, è altrettanto vero che la critica non ha lodato particolarmente Overwatch 2, definendolo spesso un more of the same con potenzialità non ancora del tutto espresse.