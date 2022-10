Overwatch 2 va ad oltre 500fps su PC: la potenza delle RTX 4090

Nonostante le code infinite e disconnessioni al lancio di Overwatch 2 per colpa di un attacco DDOS, il nuovo hero shooter di Blizzard Entertainment ha finalmente fatto il suo esordio sul mercato, e ci sono già i dettagli su tutte le prestazioni raggiungibili su PC tramite le schede grafiche NVIDIA.

Come prevedibile, ad impressionare sono in particolare le performance che si raggiungono utilizzando una RTX 4090, che permette al gioco prodotto da Activision di arrivare alla bellezza di 507fps a 1440p. Un risultato notevole che evidenzia ulteriormente la potenza delle schede di ultima generazione prodotte da NVIDIA, ma in ogni caso non mancano anche i dettagli sui numeri raggiunti anche dalle altre RTX, che elenchiamo di seguit:

RTX 4090 - 507fps

RTX 4080 da 16GB - 368fps

RTX 4080 da 12GB - 296fps

RTX 3080 - 249fps

RTX 3070 - 195fps

RTX 3060 - 122fps

Non mancano nemmeno i test effettuati con la tecnologia NVIDIA Reflex attiva, che permette di abbassare la latenza e massimizzare ulteriormente le prestazioni. Ecco i risultati raggiunti con le diverse schede RTX:

RTX 4090 - 8ms (12ms senza Reflex)

RTX 4080 da 16GB - 9ms (16ms senza Reflex)

RTX 4080 da 12GB - 10ms (20ms senza Reflex)

RTX 3080 - 11ms (23ms senza Reflex)

RTX 3070 - 13ms (30ms senza Reflex)

RTX 3060 - 18ms (45ms senza Reflex)

Tutti i test sono stati eseguiti con la seguente configurazione: Intel i9-12900k, 1440p di risoluzione, Reflex ON + Boost, Logitech G Pro X Superlight, preset Ultra. Il technical director di Overwatch 2, John Lafleur, ha commentato i risultati affermando che il gioco "brilla assolutamente con la più alta impostazione 'Epic' con una RTX 4080, ed anche in una coinvolgente battaglia a squadre il gioco non è mai stato più fluido o reattivo di così".

Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra anteprima di Overwatch 2, in cui condividiamo tutte le nostre sensazioni preliminari in attesa della recensione vera e propria.