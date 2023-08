Overwatch 2: Activision non è troppo preoccupata dal calo di giocatori

Chi sta seguendo i recenti sviluppi di Overwatch 2 sa che il gioco sta attraversando un periodo di turbolenza: dichiarato per gli utenti il peggior gioco su Steam, lo sparatutto di Activision Blizzard è oggetto di numerose critiche da parte dei suoi giocatori. Eppure, pare che l'azienda non sia preoccupata.

Perlomeno, questo è quanto si evince dalle ultime dichiarazioni rilasciate da Jared Neuss, produttore esecutivo di Overwatch 2, ai microfoni di IGN, secondo cui l'abbassamento del numero di giocatori fa semplicemente parte del fisiologico flusso di un gioco free-to-play.

“In sostanza, il declino è normale. Siamo un gioco free-to-play ed è molto facile sia entrarci e provarlo, sia andarsene per vedere altro. Registriamo regolari alti e bassi nel numero di giocatori. Non c'è nulla di preoccupante per quel che riguarda me o il mio team".

Dichiarazioni, queste, che stanno facendo un po' discutere la fanbase, soprattutto alla luce dell'istantaneo review bombing di Overwatch 2 su Steam, indice indubbiamente di un certo malcontento all'interno della community.

Neanche l'uscita di nuovi campioni, come la più recente eroina di supporto Illari, sembra aver sedato gli animi. Secondo Neuss, "si tratta meno di domandarsi «c'è questo o quello in Overwatch 2: Invasion?» e più di chiedersi «quali pensiamo siano il ritmo e la cadenza giusti, e come creiamo dei grandi momenti per i giocatori?»". Non resta che scoprire come andrà evolvendosi.