Overwatch 2, addio a 250mila cheater: migliorato il 'Defense Matrix' per il problema

Pronti a tornare a giocare a Overwatch 2? Blizzard ha lanciato una nuova modalità finalizzata a modificare e migliorare l'esperienza single-player di tutti i giocatori. Però, le novità non finiscono qui: come comunicato in via ufficiale sul proprio blog, la software house ha annunciato di aver fatto "passi da gigante" per il sistema anti-cheating.

Il Defense Matrix è nato "per portare un'esperienza positiva e leale in Overwatch 2" e, contestualmente, inibire ed arginare uno dei problemi più importanti e significati delle esperienze competitive basate sul multiplayer online. Defense Matrix è quindi una soluzione alla questione del cheating, delle chat moleste e del grifing: per far ciò, Blizzard ha istituito una task force interna di sviluppatori che lavoreranno costantemente al miglioramento del sistema.

L'obiettivo, come sottolineato a più riprese con il comunicato in via ufficiale pubblicato sul blog della compagnia, è quello di creare un'esperienza positiva per i giocatori di tutto il mondo. "A partire da questa stagione, stiamo rimuovendo l'opzione di chat di testo senza filtro dal menu social, poiché permetteva un linguaggio e delle frasi dannose che non trovano posto nella nostra community".

Tuttavia, la vera svolta è legata al ban di oltre 250mila account cheater dal lancio di Overwwatch 2. Che sia l'inizio di un lungo e continuo miglioramento dell'esperienza degli utenti? Non ci resta che attendere le novità in arrivo con le prossime stagioni, sebbene le iniziative anti-cheat di Blizzard siano un primo ed importantissimo passo verso una forma di competizione online positiva. Per conoscere le nostre opinioni sul gioco, vi invitiamo a recuperare la recensione di Overwatch 2, un quasi-sequel con potenzialità inespresse.