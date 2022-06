Overwatch 2 dice addio ai Forzieri, tutti i dettagli su Battle Pass e skin mitiche

L'evento dedicato ad Overwatch 2 di questa sera ha permesso ai giocatori di tutto il mondo di scoprire numerose novità sull'hero shooter, incluso il sistema attraverso il quale sarà possibile sbloccare nuovi elementi cosmetici.

Gli sviluppatori hanno infatti confermato l'abbandono dei Forzieri, ovvero le loot box che nel primo capitolo consentivano di sbloccare skin e altri oggetti in maniera casuale. Al posto di questo sistema troveremo due diverse meccaniche legate all'espansione dell'inventario dei giocatori: la prima è il classico negozio in cui potremo fare acquisti tramite microtransazioni e la seconda consiste nell'ormai classico Battle Pass. Ogni nove settimane arriverà un nuovo pass contenente skin, ciondoli per le armi, stendardi e altri orpelli da utilizzare per modificare l'aspetto degli eroi. Sembrerebbe inoltre che il team di sviluppo voglia introdurre un tipo di modello ancora più raro di quello leggendario, ovvero le skin mitiche. In maniera simile a quanto visto in Fortnite, i costumi appartenenti a questo livello di rarità potranno essere modificate nell'aspetto e nei colori ed è probabile che si tratti dell'oggetto da sbloccare all'ultimo livello di ogni pass stagionale.

In attesa di scoprire quali saranno i costumi della Stagione 1, vi ricordiamo che Overwatch 2 sarà free to play e l'accesso anticipato verrà pubblicato il prossimo 4 ottobre 2022 su tutte le piattaforme.