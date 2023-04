Overwatch 2: arriva l'esilarante patch dell'1 aprile con nuovi contenuti e tante migliorie

Il giorno più esilarante dell'anno è arrivato e qual buon modo per festeggiarlo se non con Overwatch 2? Dopo le ultime novità approdate nell'ultima iterazione di una saga ormai divenuta iconica, con i cambiamenti alla modalità competitiva di Overwatch 2 e l'eliminazione del ripristino delle ranking, il team regala inediti contenuti ai giocatori.

Blizzard ha deciso di festeggiare l'1 aprile con una nuova patch per Overwatch 2, la quale introduce una simpatica animazione per il volto (o per meglio dire gli occhi) degli eroi, nuove linee di dialogo divertenti e altri elementi più correlati al classico bilanciamento dell'esperienza generale. Al momento tali introduzioni connesse alla giornata degli scherzi saranno disponibili per la sola modalità arcade. Tuttavia, è probabile che queste possano essere rilasciate per le altre modalità, soprattutto in seguito al grande successo riscosso tra gli utenti.

Ma quali sono tutte le ultime novità? Come al solito, le patch notes del suddetto aggiornamento permettono di avere una panoramica su tutti i contenuti introdotti e le migliorie apportate al gioco. Qui di seguito vi riportiamo alcuni dei cambiamenti apportati agli eroi nelle ultime ore:

Tutti gli eroi hanno nuove linee vocali Ultimate;

Mantiene il 50% della carica finale quando si scambiano gli eroi;

Guadagno della carica finale reso più veloce del 10%;

L'eroe che riceve il colpo finale su un tank guadagna una quantità significativa di carica finale;

Cura di 50 punti salute in caso di eliminazione;

Guadagno del 30% di velocità di movimento in più per 4 secondi quando raggiunge una salute bassa;

Commento dei dev: È difficile rimanere in vita quando ci sono i fiancheggiatori. Questa modifica dovrebbe pareggiare un po' le probabilità di cadere in un'imboscata. Si prega di non usarla in modo offensivo.

DOOMFIST

Colpo sismico:

Può essere potenziato da Power Block

Danno aumentato da 50 a 75 quando è potenziato

I nemici colpiti dall'onda d'urto vengono lanciati in aria

D.VA

Defense Matrix:

Dopo aver deviato un proiettile, Matrice di difesa infligge 30 danni ai nemici nell'area di effetto per 1 secondo.

I colpi mortali di Matrice di difesa garantiscono un 5% aggiuntivo di Carica Ult.

JUNKER QUEEN

Grido di comando:

Quando viene attivato, applica un'emorragia ai nemici nel raggio d'azione.

ORISA

Rotazione del giavellotto:

Mentre è in aria, Javelin Spin trascina Orisa in avanti nella direzione in cui si trova.

Aumentata la velocità di caduta e infligge danni in un'area quando Orisa atterra a terra.

RAMATTRA

Forma Omnic disattivata:

Ramatta ora è sempre in Forma Nemesi

Armatura bonus diminuita da 225 a 125

Barriera del Vuoto:

Spostato all'abilità 1

Blocco:

Ora ha un cooldown di 1 secondo quando viene disinnescata.

L'elenco delle patch notes complete prevede ulteriori ritocchi alle abilità di tutti gli eroi. Prima di salutarci, vi invitiamo a recuperare le nostre opinioni sul gioco di Blizzard riportatevi all'interno della nostra recensione di Overwatch 2, un quasi-sequel con potenzialità ancora inespresse.