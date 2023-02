Overwatch 2, arriva rework di Mercy con Stagione 3: ecco cosa cambia

Il lancio della Season 3 di Overwatch 2 è avvenuto senza intoppi, ma con tantissime novità: tra di esse, i giocatori Support noteranno sicuramente il rework di Mercy. L’eroina healer è infatti il personaggio che riceve il maggior numero di modifiche con questa patch, ma cosa cambia esattamente?

Nel changelog completo non manca il commento degli sviluppatori, con i quali il rework viene spiegato nel dettaglio: “Sostituire la passiva Rigenerazione di Mercy con un'interazione più interessante era qualcosa che volevamo fare dopo che tutti gli eroi di supporto ne avevano ottenuto una versione simile grazie alla loro Role Passive. Per quanto riguarda la modifica del Caduceus Staff, questo rafforzerà ancora di più Mercy come guaritrice e le consentirà di salvare più spesso alleati con poca salute. Il tempo complessivo necessario per curare completamente un eroe da 200 salute da 1 hp è più o meno lo stesso di prima. Per Guardian Angel, l'aumento del tempo di recupero è necessario per ridurre la mobilità notevolmente aumentata derivante dalla recente rielaborazione dell'annullamento del salto”.

In termini numerici, il tempo di recupero di Guardian Angel passa da 1,5 a 2,5 secondi, mentre la guarigione al secondo viene ridotta da 55 a 45 e la guarigione base viene aumentata del 50% per i compagni di squadra con meno della metà della salute. Mercy perde dunque la passiva, come anticipato, per lasciare spazio alla sostituta che le garantisce un'autoguarigione equivalente al 25% della cura data ai compagni di squadra.

Tirando le somme, Mercy non potrà più trovarsi da sola a recare danni agli avversari, bensì dovrà sempre trovarsi accanto ad eroi come Widowmaker ed Ashe per curarli, curando sé stessa nel mentre. Di conseguenza, lo stile di gioco degli amanti di Mercy dovrà per forza cambiare radicalmente.

Con la stessa patch, ricordiamo, arriva anche il dating sim Loverwatch su browser.