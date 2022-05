Overwatch 2: arriva il 'super salto' per Mercy, in forse il rework di Junkrat e Symmetra

Mentre la Beta di Overwatch 2 si avvicina ormai alla sua fine, il team di sviluppo del nuovo capitolo dell'hero shooter ha aggiornato il sito ufficiale con una serie di informazioni relative ai futuri cambiamenti che verranno apportati agli eroi.

Una delle principali modifiche preannunciate da Blizzard riguarda Mercy, l'eroina di supporto che presto riceverà una nuova abilità basata su una sorta di glitch. I giocatori professionisti hanno infatti scoperto che, eseguendo alcune azioni in un ordine ben preciso, era possibile fare in modo che Mercy effettuasse un balzo raggiungendo un'altezza molto più elevata rispetto al classico salto. Dal momento che questa azione è possibile al momento solo dai giocatori più abili per via della difficoltà con cui è possibile attivare il glitch, Blizzard ha deciso di rendere questo 'super salto' disponibile per tutti con un futuro aggiornamento.

Ad essere invece ancora in discussione sono i rework di Junkrat e Symmetra. Nel caso dell'attaccante australiano, Blizzard sta pensando a quali potrebbero essere i modi per potenziarlo senza stravolgere il funzionamento del suo lanciagranate e renderlo più simile ad un lanciarazzi. Discorso simile vale per Symmetra, personaggio di Supporto della quale gli sviluppatori vorrebbero migliorare l'arma per renderla in grado di difendersi contro eroi come Mei. Nel blog è stata citata anche Moira che, sebbene non sembri richiedere modifiche dai test effettuati da Blizzard, potrebbe subire qualche modifica in futuro in seguito alle richieste dei fan.

Aspettando informazioni più concrete sui prossimi rework, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'anteprima della Beta di Overwatch 2.