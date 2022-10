Overwatch 2: arriva un video comparativo sulla versione migliore

Dopo le avversità che hanno colpito direttamente Overwatch 2, facendolo essere al centro di una lunga serie di polemiche che hanno accompagnato i primissimi giorni del lancio di questo nuovo prodotto targato Blizzard, spuntano i rete i primi video di comparazione tra le diverse versioni del gioco.

Non è certamente un bel periodo per Overwatch 2, il secondo capitolo del celebre FPS che ha da sempre dominato nel panorama delle produzioni sparatutto competitive insieme ad altri colossi del genere. I giocatori di Overwatch 2 si sono lamentati parecchie volte nel corso degli ultimi giorni, definendosi scontenti per la direzione artistica e i contenuti dell'FPS.

Oggi, però, Overwatch 2 si presta ad un video comparazione del celebre canale Youtube ElAnalistaDeBits, analizzando nel dettaglio le prestazioni del titolo nella sua versione PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Di seguito vi elenchiamo i valori di output della risoluzione video e del Frame Rate delle varie modalità del titolo per tutte le piattaforme.

Modalità qualità

Playstation 5: risoluzione dell'immagine a 2160p, con un frame rate a 60 FPS

Xbox Series S: immagine a 1440p, con un frame rate a 60 FPS

Xbox Series X: immagine con una risoluzione pari a 2160p, con un frame rate a 60 FPS

Modalità bilanciata

Playstation 5: immagine a 1440p, con un frame rate pari a 60 FPS

Xbox Series S: risoluzione dell'immagine a 1080p, con un frame rate pari a 60 FPS

Xbox Series X: immagine con una risoluzione pari a 1440p e a 60 FPS

Modalità prestazioni

Playstation 5: risoluzione dinamica di 2240x1260p, con frame rate pari a 120 FPS

Xbox Series S: risoluzione pari a 720p/120 FPS

Xbox Series X: risoluzione dinamica pari a 2240x1260p, con frame rate pari a 120 FPS

Per la versione PC, invece, il content creator ha riportato come valore di output dell'immagine una risoluzione pari a 2160 pixel, con le impostazioni a livelli alti. Tuttavia, come riportato da ElAnalistaDeBits, bisogna tenere conto di ulteriori informazioni nella valutazione delle diverse versioni di Overwatch 2. Ad esempio, la modalità qualità influisce unicamente sulla risoluzione, non andando ad attivare altre impostazioni per il miglioramento della qualità visiva del prodotto.

Per la risoluzione dinamica di Playstation 5 ed Xbox Series X, invece, sappiamo che la risoluzione verticale ha un maggior numero di pixel sulla console della casa di Redmond, mentre invece l'ammiraglia di casa Sony ha una qualità dell'immagine superiore per il numero di pixel orizzontali. In conclusione, i risultati in modalità performace su PS5 e Xbox Series X sono simili. Tuttavia, qualora foste interessati ad approfondire l'analisi tecnica di Overwatch 2, che finalmente ha risolto il bug di acquisto dei costumi senza però offrire ancora alcun rimborso, in calce alla notizia trovate il video prodotto e pubblicato da ElAnalistaDeBits.