Overwatch 2: in arrivo il primo corto animato, sarà dedicato a Kiriko

Dopo un lungo periodo di pausa, Blizzard ritorna in pista con i corti dedicati ai carismatici eroi del suo amatissimo hero shooter, ovvero Overwatch 2. Proprio oggi, infatti, la software house ha confermato l'imminente pubblicazione di un filmato animato incentrato su uno dei tre eroi introdotti nel secondo capitolo.

Il nuovo corto sarà dedicato a Kiriko, l'orientaleggiante eroina di supporto in grado di curare gli alleati che può anche lanciare letali kunai per eliminare con precisione gli avversari. Il video in questione verrà trasmesso durante la Cerimonia di Apertura del TwitchCon di San Diego, ovvero alla mezzanotte di oggi, venerdì 7 ottobre 2022. Purtroppo non sono stati diffusi i dettagli in merito al corto e non conosciamo nemmeno il suo titolo. In ogni caso, grazie a questo contenuto dovremmo scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sul nuovo personaggio, assistendo magari anche alla comparsa di altri eroi ai quali siamo affezionati.

In attesa di poter vedere il video in azione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida completa su come sbloccare ogni singolo eroe di Overwatch 2, inclusa Kiriko. Per chi non lo sapesse, inoltre, la scorsa notte i server di Overwatch 2 sono andati offline per apportare alcune modifiche che dovrebbero aver risolto i problemi delle code.