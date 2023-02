Overwatch 2: in arrivo nuovi cosmetici con la Overwatch World Cup 2023

Il 2023 sarà un momento importante per Overwatch 2, l'ultima produzione free to play sviluppata e pubblicata da Blizzard Entertainment. Il nuovo capitolo della saga di Overwatch si appresta a ricevere tanti nuovi contenuti che sapranno fare la felicità dei fan, soprattutto grazie all'inizio della Overwatch World Cup 2023.

Grazie al nuovo evento ideato dallo stesso publisher, infatti, in quel di Overwatch 2 arriveranno numerosi elementi cosmetici in-game, esclusivamente ottenibili a partire dal nuovo evento in programma. Nel dettaglio, entro l'inizio della seconda settimana di febbraio (esattamente entro il 7 febbraio 2023), tutti i giocatori potranno ottenere un ciondolo esclusivo per le proprie armi.

Il tutto, dunque, si collega alla Overwatch World Cup che, nel corso delle giornate, vedrà impiegate ben trentasei squadre in lotta le une con le altre. Il tutto, almeno per le primissime fasi del torneo, avverrà entro il 21 febbraio 2023, data in cui verrà analizzata la classifica delle squadre più forti al mondo che si sono impegnate in questa grande sfida.

I vincitori della sfida potranno ottenere un elemento cosmetico personalizzato, in seguito alla vittoria del proprio paese contro i restanti partecipanti in gara. Purtroppo, però, non si tratta di una competizione accessibile a tutti i giocatori, in quanto solo alcuni utenti saranno chiamati a sfidare i membri delle altre squadre. Tuttavia, l'arrivo di un nuovo ciondolo per le armi (e di possibili altri cosmetici; seguiranno comunicazioni ufficiali da parte di Blizzard nei prossimi giorni e nelle prossime settimane) costituisce solo una delle tante nuove introduzioni dell'ultimo periodo, come visto con l'arrivo degli XP doppi in Overwatch 2 per l'uscita della season 3.

Il gioco continua infatti a crescere sempre di più e nel corso della propria season arriveranno importanti novità per il matchmaking di Overwatch 2 e non solo, seguendo a ruota tutti i cambiamenti che avverranno all'interno del celebre free to play di Blizzard, come nel caso delle Ultimate e non solo.