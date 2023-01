Overwatch 2, in arrivo importante modifica alle Ultimate: cosa cambierà

Abbiamo già parlato delle novità di Overwatch 2 per il 2023, tra nuove mappe, modalità inedite ed eventi speciali, ma c’è una modifica in arrivo di cui Aaron Keller, game director presso Blizzard, non ha effettivamente parlato: si tratta di cambiamenti importanti alle Ultimate degli eroi.

Con la terza stagione che si sta avvicinando molto rapidamente, gli sviluppatori vogliono implementare altre modifiche al fine di perfezionare l’esperienza di gioco. Secondo loro, infatti, le abilità supreme di alcuni eroi si caricano troppo velocemente anche nonostante la rimozione del 70% della carica quando si scambiano i personaggi stessi.

A confermarlo in una diretta su Twitch di Emongg e Flats è stato il Lead Hero Designer di Overwatch 2, Alec Dawson, il quale ha specificato che il team sta già lavorando sulla rapidità di caricamento di certe Ultimate: “Prima diamo un'occhiata a quali eroi attivano la loro suprema troppo spesso o troppo poco. Quindi, con un buon set di dati daremo un'occhiata migliore. Aspettatevi piccoli cambiamenti su tutta la linea”.

È facile intuire, pertanto, che questo aggiustamento alle Ultimate è molto importante per il team dietro l’FPS hero shooter free-to-play, che lavorerà ancora per diverso tempo al fine di raccogliere tutti i dati necessari prima di intervenire. Per tale ragione, non è chiaro quando queste modifiche verranno applicate; non va escluso il rilascio a inizio febbraio 2023 con l’avvio della Stagione 3, ma non è nemmeno un’evenienza da prendere come certa.

Parlando invece della scena esport dello stesso titolo, ecco le squadre che parteciperanno alla Overwatch World Cup 2023.