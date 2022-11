Overwatch 2: in arrivo il reveal completo di Ramattra, doppi XP e nuove ricompense gratis

Con la Stagione 1 di Overwatch 2 che si avvicina alla sua conclusione, Blizzard è pronta a chiudere col botto questa prima fase del free to play. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono state annunciate alcune iniziative imminenti che faranno la gioia di tutti i fan dello sparatutto gratis.

Alle ore 18:55 del prossimo sabato, 26 novembre 2022, verrà infatti pubblicato il nuovo trailer dedicato al kit di Ramattra: grazie al filmato in questione potremo scoprire nel dettaglio le abilità del nuovo tank robotico, il quale può assumere due diverse forme che prendono il nome di Omnic e Nemesi. Per consentire ai giocatori di sbloccare tutte le ricompense del Battle Pass, inoltre, gli sviluppatori hanno confermato che dal 24 al 28 novembre 2022 si potranno ottenere punti esperienza doppi al completamento dei match (le sfide settimanali e giornaliere non forniranno XP bonus).

Come se non bastasse, tutti gli utenti del gioco gratis potranno ricevere due ricompense senza costi aggiuntivi e senza il completamento di obiettivi. Basterà semplicemente accedere ai server tra il 22 e il 26 novembre 2022 per ricevere l'highlight "Cinque Dita" della Regina dei Junker. L'accesso tra il 27 novembre e il 2 dicembre 2022 garantirà invece l'highlight "Cavalca il Vento" di Kiriko.

In attesa che la Stagione 2 inizi il prossimo 6 dicembre, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Overwatch 2.