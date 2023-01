Overwatch 2: in arrivo tanti Crediti Legacy gratis, serviranno per comprare anche le skin

Nel corso delle prime due stagioni, Overwatch 2 ha sofferto anche e soprattutto per via della cattiva gestione delle valute gratuite, che ha impedito agli utenti di completare sfide a tempo con l'obiettivo di ottenere nuove skin per gli eroi. Stando all'ultimo post di Blizzard, con la Stagione 3 le cose cambieranno.

Oltre alle importanti modifiche che coinvolgeranno il comparto competitivo di Overwatch 2, la Stagione 3 introdurrà anche una piccola rivoluzione inerente alla valuta meno preziosa del gioco, ovvero i Crediti Legacy. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, i Crediti Legacy sono le monete che nel primo Overwatch si potevano accumulare grazie alle loot box o ai doppioni trovati all'interno degli stessi forzieri e con esse si potevano acquistare tutte le skin senza limitazioni.

Stando al recente annuncio di Blizzard, la Stagione 3 permetterà di accumulare più di 2.000 Crediti Legacy gratuitamente grazie al Battle Pass e alle sfide proposte durante gli eventi a tempo limitato. Ovviamente un tale cambiamento non è sufficiente a stravolgere gli equilibri, visto che solo alcune skin sono acquistabili con questi crediti: a tal proposito, pare che anche il quantitativo di modelli leggendari che possono essere riscattati con tale valuta siano in aumento, così da garantire più skin rare a tutti i giocatori che trascorrono ore ed ore nell'hero shooter.

In attesa di scoprire se tali modifiche miglioreranno l'esperienza di gioco, vi ricordiamo che con l'avvento della Season 3 di overwatch 2 seguiranno comunicazioni regolari dal team.