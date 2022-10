Overwatch 2, attenzione alla skin che vi rende visibili attraverso i muri!

Dopo essersi confrontati con le ultime problematiche legate al ranking di Overwatch 2, gli sviluppatori dell'FPS hanno una nuova 'gatta da pelare'. Alcuni giocatori hanno infatti lamentato sui social la presenza di una skin che, addirittura, sembra renderli visibili attraverso i muri, dando un chiaro vantaggio agli avversari.

Una delle prime segnalazioni proviene dall'utente Reddit FidgetSpinnetMan, che ha postato sul forum una chiara immagine in cui è possibile intravedere chiaramente la sagoma di Lucio attraverso le pareti. Il post, che sembra aver avuto un buon seguito, porta alla luce una problematica non molto nota ai più e che ha coinvolto, tra l'altro, una skin disponibile solo per un numero limitato di giocatori.

Come riportato anche da altri utenti attraverso dei video postati su YouTube, sembra che a creare tutto questo caos sia stata la skin di Snow Fox Lucio. Si tratta di una veste estetica introdotta con un evento invernale del primo capitolo e che gli sviluppatori hanno voluto rendere nuovamente disponibile in Overwatch 2 per tutti coloro che l'avevano già sbloccata in passato.

Al momento il team di Overwatch non ha fornito commenti ufficiali sulla situazione, ma non è escluso che lo faccia in tempi brevi visto lo svantaggio causato ai giocatori che fanno uso di questa skin.

L'FPS gratuito darà, tra l'altro, la possibilità ai giocatori di livellare con il primo weekend di XP doppi di Overwatch 2, che terminerà alle 20:00 di lunedì 24 ottobre. Questo evento, specifica Blizzard, fornirà punti esperienza raddoppiati al completamento di qualsiasi partita, che sia essa amichevole o classificata.