Overwatch 2: autoguarigione per tutti! È polemica per la nuova funzione della Stagione 9

Dopo aver prospettato un futuro con tutti gli eroi gratis di Overwatch 2, Blizzard Entertainment torna nuovamente al centro del dibattito intavolato dalla community per un'importante modifica che interesserà l'hero shooter a partire dalla Stagione 9.

Con un post condiviso sulle pagine del sito ufficiale della serie di OW, il Game Director Aaron Keller preannuncia l'arrivo di una funzionalità che promette (o minaccia?) di stravolgere l'esperienza di gioco offerta dallo sparatutto multiplayer in arena: "Nella Stagione 9 sia gli eroi Tank che Damage riceveranno una versione modificata e ottimizzata dell'abilità passiva di Autoguarigione utilizzata dagli eroi di Supporto. Ciò dovrebbe offrire ai giocatori che non utilizzano eroi di Supporto delle maggiori opzioni e, contestualmente, alleviare la pressione dei giocatori che utilizzano solitamente dei personaggi di Supporto, poiché gli utenti avranno un maggiore controllo sul proprio livello di salute".

Per Keller, quindi, l'obiettivo di questa importante modifica al meta di Overwatch 2 è quello di "ridurre la dipendenza dai propri compagni di squadra. C'è sempre un tiro alla fune tra il potere di una squadra e quello dei singoli eroi e giocatori. Un cambiamento come questo sposta un po' l'equilibrio, ma è un qualcosa che valutiamo costantemente quando lanciamo update con modifiche che impattano sul gameplay. Vogliamo ancora che Overwatch sia definito dalla bontà del suo stile di gioco incentrato sulla strategia e sulle meccaniche di squadra, ma riteniamo che questi aspetti possano essere allentati sia nella Stagione 9 che in futuro".

Prima di lasciarvi ai commenti