Overwatch 2 avrà una campagna di livello AAA e missioni rigiocabili per gli Eroi

Dopo una lunghissima attesa, i fan possono guardare al futuro con serenità sapendo che Overwatch 2 verrà pubblicato il prossimo 4 ottobre in formato free-to-play. Adeguandosi al mercato moderno, l'hero shooter di Blizzard si tramuterà in un live service aggiornandosi a cadenza settimanale e introducendo costantemente nuovi contenuti e Battle Pass.

Al lancio, che avverrà in Early Access, i giocatori potranno darsi immediatamente battaglia nelle modalità competitive, mentre la promessa campagna PvE arriverà "a pezzi" successivamente, indicativamente a partire dal 2023 in concomitanza con la Stagione 3. Il PvE non è mai stato messo in discussione e, come affermato dal Director Aaron Keller ai microfoni di GameSpot, può essere considerato come un'esperienza di livello tripla AAA.

"Il PvE che verrà incluso in Overwatch 2 sarà quello che abbiamo progettato fin dall'inizio. Ci sarà una campagna - una campagna AAA - con una storia lineare che verrà raccontata nel corso dei livelli, e pure una modalità altamente rigiocabile con la progressione degli eroi. Tuttavia, piuttosto che pubblicarla tutta in una volta quando sarà completata, abbiamo deciso di mettere a disposizione le differenti parti a cadenza stagionale".

Durante la campagna, gli eroi di Overwatch potranno sfoggiare dei talenti unici, assenti nel multiplayer per questioni di bilanciamento. Nelle intenzioni iniziali di Blizzard, PvE e PvP avrebbero dovuto essere collegati, con abilità e progressione condivise, ma alla fine ha deciso di scindere completamente le due cose e includere nella campagna dei talenti unici per gli eroi. Tracer, ad esempio, potrà letteralmente fermare il tempo, una soluzione impraticabile per il multiplayer PvP. I vari capitoli della storia verranno messi a disposizione a cadenza stagionale, e saranno affiancati da missioni altamente rigiocabili in cui sarà possibile incrementare il livello dei singoli eroi.

Blizzard, in ogni caso, sta già pensando a dei modi per portare i talenti degli eroi del PvE all'interno del PvP, ad esempio attraverso modalità speciali separate dal competitivo vero e proprio. Le possibilità, insomma, sono molteplici, specialmente con il nuovo modello di distribuzione e supporto.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che il 28 giugno partirà una nuova Closed Beta di Overwatch 2 su PC e console: potete iscrivervi recandovi a questo indirizzo.