Overwatch 2 avrà un sistema di progressione e una componente PvE?

Si continua a parlare di Overwatch 2, titolo che secondo alcuni rumor sarà annunciato alla BlizzCon di novembre insieme a Diablo IV ( quest'ultimo citato in una pubblicità comparsa su una rivista tedesca) e Diablo 2 Remastered.

Non è chiaro al momento se Overwatch 2 sarà un vero e proprio sequel oppure una sorta di ripartenza in stile Fortnite Capitolo 2, sembra certo però che il team di sviluppo voglia svecchiare le meccaniche di gioco, aggiungendo interessanti novità.

La fonte afferma che "i lavori su Overwatch 2 sono in corso da molti anni" e che il gioco includerà una componente PvE, modalità miste PvE/PvP e un sistema di progressione dei livelli, inoltre si parla della presenza del supporto cross-play esteso tra console e PC. La fonte fa sapere che Overwatch 2 non presenterà nuovi personaggi, il focus è quello di espandere il gioco dal punto di vista dei contenuti e delle modalità a disposizione, in quello che viene definito "un perfetto ibrido tra un sequel e una grossa espansione."

Metro, lo streamer responsabile dei leak, ha svelato lo scorso anno l'esistenza di Ashe prima del reveal alla BlizzCon 2018 e sembra quindi essere al corrente delle attività dello studio, per questo il rumor viene considerato molto attendibile.