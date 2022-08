Overwatch 2 avrà skin da 45 dollari? Blizzard chiarisce la questione

Qualche giorno fa un sondaggio di Blizzard Entertainment ha prodotto un bel po' di malcontento tra i videogiocatori in trepidante attesa di Overwatch 2. Il motivo? Chiedeva l'opinione in merito a Skin Mitiche dal prezzo di 45 dollari.

La cifra elevata e ben al di sopra della media del settore ha fatto spaventare i fan dell'hero shooter, alcuni dei quali già preoccupati per la deriva free-to-play della produzione. In un clima del genere, Blizzard si è sentita in dovere di intervenire per fornire delle rassicurazioni, spiegando che le skin di Overwatch 2 non raggiungeranno prezzi così alti: "Questo sondaggio è stato ideato per comprendere al meglio le preferenze dei videogiocatori in merito ai differenti tipi di cosmetici di Overwatch 2. I prezzi mostrati nel sondaggio erano randomizzati per ogni singolo utente e non sono indicativi dei prezzi finali". Non a caso, ad altri utenti il medesimo sondaggio proponeva un prezzo di 14,99 dollari, sicuramente più abbordabile oltre che in linea con quelli solitamente proposti da prodotti simili.

I prezzi degli oggetti cosmetici e degli altri contenuti a pagamento verranno svelati in prossimità del lancio di Overwatch 2, che ricordiamo essere previsto per il 4 ottobre 2022.