Overwatch 2: con l'avvento della Season 3 seguiranno comunicazioni regolari dal team

Mentre la community dell'ultimo free to play di Blizzard attende l'arrivo dei nuovi contenuti relativi alla Stagione 3, che saranno solo una parte delle novità in arrivo su Overwatch 2 nel 2023, emergono ulteriori dettagli su quello che dovrebbe essere un possibile cambio di rotta nella comunicazione del team di Blizzard, come suggerito dall'executive producer.

Da poco, infatti, Jared Neuss ha dichiarato che avverranno numerose variazioni relative alla comunicazione delle novità che verranno introdotte nel gioco. "Abbiamo in programma comunicazioni regolari (settimanali o bisettimanali) che si manifesteranno presto. Al momento è difficile", è quanto afferma lo stesso Neuss, "denunciando" alcune problematiche relative a ciò che l'utente percepisce attraverso le informazioni dei canali social e ufficiali del team.

"Voi ottenete una di queste tre cose:

Silenzio, perché noi lavoriamo ma non diciamo nulla;

Tweet dagli sviluppatori (come questo) che sono difficili da trovare;

Blog lunghi in merito ad argomenti importanti".

Questo decreterebbe diverse difficoltà nell'informare a dovere i giocatori, il che ha messo in evidenza il fatto che ci debba essere "una via di mezzo più veloce. Non è un problema difficile da risolvere, ma per un po' è passato in secondo piano rispetto al lancio e alla pianificazione del 2023". Con questa serie di Tweet - in parte di scuse, anche a causa del lavoro avvenuto nelle retrovie ma non comunicato alla perfezione -, Jared Neuss afferma anche quanto segue:

"Grandi persone ci stanno lavorando ora e, nel frattempo, continueremo a saltare su Twitter tra una riunione e un'altra per colmare le lacune nel miglior modo possibile". Nel frattempo, le settimane a seguire saranno caratterizzate da nuove informazioni relative alla Season 3 del gioco, come comunicato dal produttore esecutivo. Intanto, in attesa di ulteriori novità, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Overwatch 2.