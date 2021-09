Overwatch 2 somiglia a Call of Duty? Il primo match 5v5 con i Pro

Le finali della Overwatch League, vinte dagli Shanghai Dragons, sono state rese ancor più memorabili dal segmento dedicato a Overwatch 2, nuovo capitolo della serie ancora privo di una data d'uscita.

Blizzard Entertainment ha approfittato della vetrina mediatica per presentare gli importanti rework operati ai personaggi di Sombra e Bastion, dei quali vi abbiamo già parlato, e per mostrare un match di esibizione, che ha visto alcuni Pro Gamer per la prima volta alle prese con la nuova formula multiplayer 5vs5 all'interno dell'inedita modalità Scorta.

In Overwatch 2 le squadre non sono composte da sei giocatori, bensì da cinque. A farne le spese sono stati i Tank (con tutte le preoccupazioni del caso per i professionisti), dal momento che la nuova formula competitiva prevede due Attaccanti, due Eroi di Supporto e, appunto, un solo Tank. Ciò ha reso necessario un ribilanciamento di tutti gli eroi (non solo della classe interessata), che secondo i Pro Gamer che hanno avuto modo di provare Overwatch 2 avrebbe modificato pesantemente il feeling del gameplay.

Chiacchierando con il Washington Post, Indy "Space" Halpern ha confessato che le sensazioni provate in Overwatch 2 sono simili a quelle riscontrate in Call of Duty, con "un sacco di azione ininterrotta". Secondo Gui-Un “Decay” Jang dei Washington Justice, la nuova formula esalta maggiormente le azioni individuali, piuttosto che il gioco di squadra. Brad Rajani, Head Coach degli Atlanta Reign, ritiene che "la presenza di due tank in una partita aggiungeva una maggior dose di strategia", anche se preferisce posticipare il suo giudizio definitivo fino alla pubblicazione del prodotto completo, "al quale stanno lavorando durante un sacco di persone" e che potrebbe finire per essere solo diverso, non necessariamente peggiore.