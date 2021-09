Overwatch 2, Bastion e Sombra non sono più gli stessi: i dettagli dei rework

Come promesso, durante le Grand Finals della Overwatch League - che, per inciso, sono state vinte dagli Shanghai Dragons - Blizzard ha descritto rimaneggiamenti operati agli attaccanti Bastion e Sombra in vista di Overwatch 2.

Bastion

Dell'automa da battaglia abbiamo scoperto anche il suo nuovo look. Se ben ricordate, nel fumetto Binary Bastion ha stretto amicizia con Torbjorn: dopo quell'incontro, l'ingegnere svedese non ha resistito e ha offerto al proprio amico una serie di upgrade. In Overwatch 2, Bastion presenterà un look più elegante pur conservando un certo numero di animazioni "rustiche". Inoltre, sfoggerà un cappellino donatogli da Torbjorn, oltre all'immancabile uccellino Ganymede sulla sua spalla.

Ben più incisive le modifiche operate alle sue abilità. Tanto per cominciare, ha perso la capacità di auto-riparazione in favore della Granata Tattica, che rimbalza sulle pareti e si attacca al suolo o ai nemici prima di esplodere, infliggendo danni e un effetto rimbalzo. In assetto da ricognitore, la rosa dei proiettili sarà più ampia e la diminuzione dei danni alla distanza sarà attutita: ciò significa che Bastion potrà ingaggiare i nemici anche da lontano agendo come uno "pseudo-sniper", come spiegato dal Lead Hero Designer Geoff Goodman. In assetto da torretta guadagnerà invece la capacità di muoversi e sparare contemporaneamente, anche se ad una cadenza inferiore rispetto al passato: il danno sarà ridotto del 40%, in compenso le munizioni saranno infinite. Il passaggio tra le due configurazioni richiederà un cooldown di 10 secondi, mentre la trasformazione avrà un'animazione di ben 8 secondi. Infine, la Ultimate: Bastion non si trasformerà più in un tank, ma potrà utilizzare l'Artillery Strike per scegliere tre zone qualsiasi della mappa da bombardare.

Sombra

Grossi cambiamenti anche per Sombra, in particolare alla sua abilità Hack, che vedrà il cooldown ridursi da 8 a 3 secondi e la durata aumentare fino ad 8 secondi. In Overwatch 2 l'Hack non annullerà più l'invisibilità, permettendo a Sombra di muoversi ancora più indisturbata, e permetterà all'intero team di visualizzare i nemici hackerati attraverso i muri. Gli sventurati avversari hackerati subiranno anche un maggior quantitativo di danni (+50%). Le pistole infliggeranno meno danni (da 8 a 7) ma avranno una dispersione minore (-20%). Infine, ma non per importanza, l'Ultimate: l'EMP non infliggerà più danni specifici agli scudi, ma decurterà il 40% degli HP posseduti dai nemici al momento dell'utilizzo.