Overwatch 2: Bastion e Torbjörn torneranno il 25 ottobre, disabilitata mappa Junkertown

Circa dieci giorni fa Bastion e Torbjörn sono stati disabilitati su Overwatch 2 a causa di alcuni bug con le loro abilità. Fortunatamente il team di Activision Blizzard ha agito rapidamente per risolvere tali problemi e i due eroi si preparano al ritorno. Tuttavia, c’è un altro bug che riguarda una mappa intera.

Innanzitutto parliamo di Bastion e Torbjörn, ricordando i loro bug: il primo poteva lanciare continuamente l’artiglieria, mentre il secondo poteva ottenere un’armatura aggiuntiva. Questi vantaggi causavano ovviamente sbilanciamento nelle partite, ma tutto sembra finito in quanto i due eroi hanno il ritorno su Overwatch 2 fissato al 24/25 ottobre, come comunicato da Jon Spector di Blizzard in un tweet.

Al contrario, la mappa Junkertown è stata disabilitata temporaneamente in quanto un asset presente nella mappa causava un crollo disastroso degli FPS. Nello specifico, nello spawn degli attaccanti si poteva sparare a un oggetto specifico per portare i frame al secondo alla doppia cifra o anche alla singola cifra. Fortunatamente, anche questo bug sembra già in fase di risoluzione e potrebbe tornare nella stessa giornata di Bastion e Torbjörn. Il 25 ottobre, pertanto, sarà una giornata da tenere sott’occhio per gli amanti dell’hero shooter.

Nel frattempo, vi consigliamo la lettura della recensione di Overwatch 2 se avete ancora qualche dubbio sul titolo.