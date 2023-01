Overwatch 2 Battaglia per l'Olimpo: arrivano una modalità a tempo e una skin gratis

Nel corso delle ultime ore è stato ufficialmente dato il via all'evento Battaglia per l'Olimpo, il quale permetterà ai giocatori della Stagione 2 di Overwatch 2 di affrontare una serie di sfide in un'esclusiva modalità a tempo e accaparrarsi ricompense gratuite.

La principale novità dell'evento consiste nella modalità Battaglia per l'Olimpo, la quale è un Deathmatch tutti contro tutti ambientato ad Ilio e in cui i personaggi selezionabili sono diversi dai soliti. In questo caso, infatti, si potrà scegliere fra una ristretta cerchia di eroi che non solo avrà una skin imposta dal gioco, ma anche abilità il cui funzionamento è stato modificato per l'occasione.

Ecco di seguito l'elenco con tutte le modifiche apportate agli eroi di Battaglia per l'Olimpo:

Ramattra - Poseidone

Potere Divino: Annientamento



Vortice Insaziabile è un grande mulinello che attira i nemici per poi scagliarsi per aria



Raffica di Pugni lancia grosse bombe d'acqua che infliggono più danni e arrivano più lontano

Regina dei Junker - Zeus

Potere Divino - Furia



Dura 20 secondi



I danni inflitti con Frantumatore hanno una probabilità di far infliggere danni del fulmine aggiuntivi con le abilità

Reinhardt - Minotauro

Potere Divino - Schianto Sismico



Dura 20 secondi



Si cura alla carica e schianta un nemico contro una parete



Carica può beccare fino a 3 bersagli assieme



Il tempo di recupero di Carica è ridotto a 3 secondi



Gli schianti al muro infliggono danni letali, estendono il potere divino e riducono il prossimo tempo di recupero di Carica a 0,5 secondi

Roadhog - Ciclope

Potere Divino - Porcata



Dura 15 secondi



Aumenta enormemente di dimensione, ottenendo 600 salute



Al posto del solito fuoco dell'Ultra, lancia macigni che infliggono danni ingenti



I colpi in mischia infliggono il quintuplo dei danni e respingono i nemici

Pharah - Ade

Potere Divino - Pioggia di Fuoco



Dura 20 secondi



Può muoversi durante l'Ultra



Lanciarazzi spara razzi a tre teste



Consumo del carburante di Propulsori ridotto notevolmente



Le uccisioni curano Pharah ed estendono la durata dell'effetto

Widowmaker - Medusa

Potere Divino - Visore Termico



Mentre prendi la mira, i nemici che ti guardano vengono pietrificati

Lúcio - Ermes

Potere Divino - Barriera Sonora



Dura 20 secondi



Puoi sempre saltare di nuovo dopo essere saltato via da una parete



La spinta può sempre schiantare i nemici contro le pareti, infliggendo danni aggiuntivi e stordendo per breve tempo



Velocità di movimento e d'attacco aumentate significativamente



Munizioni infinite

Altra novità riguarda il set di sfide che i giocatori potranno portare a termine per ricevere una serie di ricompense gratuite, tra le quali troviamo anche un modello leggendario di Mercy. Chi volesse spendere credito premium, invece, potrà acquistare una delle esclusive skin in vendita nel negozio, come quella di Widowmaker in versione Medusa o quella di Reinhardt con la corazza da Minotauro.

L'evento avrà una durata limitata nel tempo e, pertanto, resterà attivo fino al prossimo 18 gennaio 2023.

