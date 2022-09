Overwatch 2 vi dà il benvenuto ad Esperança: Blizzard racconta la nuova mappa

Il nuovo hero shooter di Blizzard Entertainment si prepara all'esordio: sono stati rivelati preload e orario d'apertura per i server di Overwatch 2 che, ricordiamo, sarà giocabile gratis da chiunque su ogni piattaforma. In attesa del debutto, gli autori mostrano nel frattempo una delle nuove mappe del secondo episodio.

Attraverso un comunicato ufficiale, Blizzard ci introduce ad Esperança, scenario ambientato in Portogallo e caratterizzato da atmosfere calde e lussureggianti. Gli autori descrivono il layout della mappa, dotata di lati simmetrici ma non direttamente speculari. Uno di essi è ricoperto di rosso e sembra essere in costruzione, mentre l'altra metà utilizza un blu freddo mostrando ambientazioni completamente realizzate: un contrasto che aiuta i giocatori ad orientarsi più facilmente lungo lo scenario e capire quindi come muoversi.

Caratterizzata da vegetazione lussureggiante, edifici dalle facciate arancioni e montagne scoscese, su Esperança si giocherà la modalità Push, nuova versione della vecchia modalità Scorta, strutturata con un percorso tortuoso ed in pendenza graduale, con vie che vanno a vantaggio della mobilità degli eroi. Lo scenario promette quindi di essere uno dei più intriganti del nuovo capitolo di Overwatch, grazie al suo design unico.

Ricordiamo infine che per sbloccare la modalità Competitiva di Overwatch 2 sarà necessario vincere 50 partite: il discorso è valido solo per chi non ha già sbloccato in precedenza tale modalità.