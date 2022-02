Overwatch 2, Beta in arrivo? Un grande update fa discutere i fan

Seppur molto atteso, Overwatch 2 sta da tempo attraversando un periodo di sviluppo complesso e al momento non sembrano esserci certezze su una possibile data d'uscita per il nuovo episodio della serie hero shooter firmata Blizzard.

Subito dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, tra l'altro, la produttrice della serie Tracy Kennedy ha accusato Bobby Kotick per i problemi e rinvii di Overwatch 2, sottolineando come la pessima gestione del CEO della compagnia ha portato a grossi rallentamenti nello sviluppo. Qualcosa tuttavia potrebbe forse muoversi a breve, almeno stando a un aggiornamento sospetto della versione interna di Overwatch 2 su Battle.net, passata dalla build 1.68 alla 2.0.

Questo grosso passo in avanti in termini di build ha insospettito i fan della serie che hanno subito ipotizzato come possa essere un possibile segnale dell'arrivo imminente di una Beta per il gioco, evidenziando che "ha ben poco senso per Blizzard di passare direttamente dalla build 1.69 alla 2.0, se non per fare test su Overwatch 2".

In ogni caso si tratta di speculazioni da parte dei giocatori, nonostante questo grosso update resti ugualmente molto sospetto: che novità in merito stiano per arrivare? Del resto nelle scorse settimane Blizzard ha promesso vari annunci in arrivo, ed è quindi plausibile che tra questi possa esserci anche spazio per Overwatch 2.