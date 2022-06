Overwatch 2: la nuova Beta ha una data su PC e console, ci sarà una mappa inedita

Intanto che si aspetta l'arrivo dell'Early Access di Overwatch 2, tra poche settimane ci sarà modo di provare ancora una volta l'atteso secondo episodio della serie hero shooter di Blizzard Entertainment, tramite una nuova fase Beta.

Attraverso la pagina Twitter ufficiale del gioco, Blizzard conferma che il secondo Beta Testa di Overwatch 2 partirà il 28 giugno 2022, non solo su PC ma anche su console: le registrazioni saranno aperte a partire dal 16 giugno, dove verranno comunicati ulteriori dettagli sullo svolgimento di questa nuova prova, che segue a pochi mesi di distanza la prima Beta.

Non mancheranno alcune interessanti novità in quest'occasione: il nuovo eroe Regina dei Junker di Overwatch 2 sarà infatti disponibile, ed assieme a lei arriverà anche una nuova mappa di gioco, per un'esperienza che promette di rivelarsi ancora più ricca e corposa rispetto al precedente test. Blizzard si prepara quindi a dare una spinta sempre più consistente al suo nuovo shooter, e la nuova fase Beta sarà importante per scoprire tutti gli effetti progressi compiuti dal team di sviluppo negli ultimi mesi.

Ricordiamo inoltre che, una volta disponibile sul mercato, il multiplayer online di Overwatch 2 sarà accessibile tramite la formula del free-to-play, dunque accessibile gratuitamente a chiunque indipendentemente dalla piattaforma, che sia PC, Switch o console PlayStation e Xbox.