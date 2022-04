Overwatch 2 Beta: guida ai cambiamenti di Orisa e Doomfist

Oggi sono stati ufficialmente aperti i server della Beta di Overwatch 2 per tutti gli utenti che sono stati selezionati da Blizzard e per coloro i quali si accaparreranno l'accesso grazie ai Twitch Drops. Una delle principali novità rispetto al precedente capitolo consiste nel rework di alcuni eroi e, più nello specifico, di Doomfist e Orisa.

Scopriamo quindi le principali modifiche apportate ad entrambi i personaggi dell'hero shooter con qualche consiglio su come utilizzarli in Overwatch 2.

Tutte le novità di Doomfist

Il principale cambiamento di Doomfist riguarda la sua categoria d'appartenenza: si tratta ora di un tank e non più di un attaccante. Questo significa che chi utilizza Doomfist non deve concentrarsi sulle eliminazioni, ma sull'assorbire i danni e sul fare breccia tra le difese nemiche. Per permettere tutto ciò, questo personaggio con l'enorme braccio metallico ha molta più salute (450 HP) e i proiettili sparati dalla sua arma si ricaricano molto più in fretta per bilanciare il decremento del danno inflitto. Tra le principali caratteristiche del rework dell'eroe troviamo Baluardo, la posizione difensiva durante la quale possono essere assorbiti quasi del tutto i danni frontali (si parla del 90%), permettendo così a chi si trova dietro di non subire danni e resistere ad eventuali attacchi nemici. Oltre a bloccare i danni con Baluardo, il guanto di Doomfist si carica con la possibilità di scatenare tutta l'energia incanalata nel Pugno a Reazione, poiché la sua versione potenziata aumenta respinta, velocità di movimento e distanza percorsa. Sempre a proposito del Pugno a Reazione, ora l'abilità stordisce tutti gli avversari che finiscono su una parete a causa dell'onda d'urto dell'abilità. Anche Slancio Sismico è stato ritoccato e, proprio come il salto di Winston, permette al giocatore di eseguire un balzo in corrispondenza del punto inquadrato col mirino. In poche parole, ora potete avere maggior controllo sul salto e infastidire con grande precisione i nemici, così da creare scompiglio e magari aprire un varco per gli attaccanti. L'Ultra, ovvero Impatto Devastante, viene invece eseguita molto più velocemente ma infligge meno danni e non stordisce chi è nella sua area d'effetto: ora i bersagli vengono rallentati, rendendo l'Ultra di Doomfist perfetta per chi vuole dare inizio ad uno scontro più acceso e magari favorire gli eroi le cui armi necessitano di maggiore precisione (vedi il cannone a rotaia di Sojourn).

Com'è cambiata Orisa

Se Doomfist è stato depotenziato in termini d'attacco per diventare più efficace nelle fasi di difesa, Orisa ha subito un processo inverso ed è ora in grado di gestire meglio gli avversari in combattimento. Oltre ad un sensibile aumento di salute ed armatura che ne aumentano la resistenza, Blizzard ha deciso di intervenire anche sulla sua arma da fuoco, i cui proiettili ora hanno una dimensione maggiore e infliggono più danni se il bersaglio è proprio di fronte a noi. Sempre a proposito del fucile, le munizioni sono state eliminate e ora l'arma può sparare fino al surriscaldamento, che la rende inutilizzabile per tre secondi. Il fuoco secondario dell'arma, il Giavellotto Energetico, è stato trasformato in un proiettile ad alta precisione che può anche stordire e danneggiare chi viene rimbalzato su un muro all'impatto. La nuova abilità di Orisa prende invece il nome di Giavellotto Rotante e le permette di distruggere i proiettili in arrivo oltre ad aumentare la velocità di movimento (solo in avanti) e a danneggiare/respingere chi si trova di fronte a lei. Fortificazione è invece stata modificata al fine di aumentare temporaneamente la salute di 125 e rende più difficile il surriscaldamento dell'arma, così da poter fare fuoco senza sosta sui nemici. L'ultima modifica riguarda invece la Ultra, Impeto Terrestre, grazie alla quale Orisa si fortifica e trascina gli alleati verso di lei mentre carica un attacco ad area. Si tratta di una modifica molto importante poiché non ha più effetto sui nemici, ma sugli amici e permette di dare il via ad un momento in cui tutti i membri del team eseguono le loro abilità migliori sui nemici, forti della protezione forniza dalla Ultra di Orisa.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi eroi a subire modifiche