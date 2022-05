Overwatch 2 Beta: la prima patch potenzia Sojourn e depotenzia Soldato-76, tutte le novità

A circa una settimana dal debutto della Beta di Overwatch 2 in esclusiva su PC, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo aggiornamento che ritocca numerosi personaggi.

Blizzard ha infatti deciso di accogliere i feedback della community per sistemare alcune problematiche relative al bilanciamento, intervenendo su una serie di eroi considerati troppo forti o troppo deboli. Nel caso di Sojourn, gli sviluppatori hanno notato le difficoltà incontrate persino dai pro player nel gestire il suo fuoco secondario e hanno deciso di aumentare le dimensioni dei proeittili per facilitarne l'uso. In aggiunta, la scivolata dell'eroina canadese si ricarica ora più infretta. Tutt'altro trattamento è quello riservato al Soldato-76, che ora infligge meno danni e si muove più lentamente. Un importante cambiamento riguarda poi la Ultimate di Roadhog, la quale richiede ora che il giocatore prema un tasto per sparare, così che si possa interrompere il fuoco a piacimento per l'esecuzione delle altre abilità senza cancellare l'abilità speciale, che resta quindi in uso. Ad aver subito qualche ritocchino sono stati anche Sombra, Winston, Wrecking Ball, Zarya, Lucio, Ana, Baptiste, Zenyatta e Brigitte.

Chiunque sia interessato a scoprire ogni singolo cambiamento della beta, può dare un'occhiata al changelog sul sito ufficiale.

Sapevate che Overwatch 2ha perso quasi tutti i suoi spettatori su Twitch?