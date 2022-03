Overwatch 2, la Beta solo su PC: giocatori console furiosi con Blizzard

Dopo una lunga attesa, Blizzard Entertainment ha confermato che la prima Beta di Overwatch 2 inizia ad aprile 2022, che consentirà ai giocatori di poter sperimentare con mano l'atteso nuovo episodio del celebre hero shooter.

Tuttavia, la Beta di aprile sarà disponibile solo su PC, nonostante il gioco sia in sviluppo anche per PlayStation e Xbox. Questa decisione degli sviluppatori ha lasciato l'amaro nella bocca dei giocatori console, che hanno manifestato il loro disappunto per la mossa di Blizzard attraverso i social ed i forum più popolari quali Reddit. Su quest'ultimo, infatti, molti utenti si sono sfogati attraverso i commenti.

"Abbiamo aspettato 3 anni per vedere dei contenuti effettivi, e quando finalmente lo otteniamo, è solo per i giocatori PC. Siamo quindi costretti a sederci e vedere gli altri divertirsi", dice un utente, mentre un altro si dice preso in giro dalla presenza di un'emoji a forma di controller nell'annuncio pubblicato da Blizzard. Se da un lato è vero che, volendo, si potrebbe giocare su PC collegando un pad, alcuni fanno notare come sarebbe "estremamente difficile" giocarlo in questo modo, anziché con regolare mouse e tastiera.

E ancora, tuona un altro fan: "Non si sono mai presi la briga di aggiustare su console quell'interfaccia difettosa essendo stata concepita per PC e ci hanno messo anni per mettere a punto un sistema di segnalazione dei problemi, dunque non c'è da sorprendersi se ci hanno lasciati nella polvere". Altri giocatori, tuttavia, fanno notare come le Beta di solito vengono sempre pensate per PC, e ciò non esclude che una Beta per console possa comunque arrivare in seguito.

Nel frattempo Blizzard si è scusata con i fan per gli errori di comunicazione con Overwatch 2, promettendo di muoversi con maggiore precisione nel prossimo futuro.