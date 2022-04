Overwatch 2: Beta PC gratis per tutti, come ottenere l'accesso con i Twitch Drops

Nel corso della serata è arrivata un'ottima notizia per tutti i giocatori che non hanno ricevuto un invito per provare la Beta di Overwatch 2. Blizzard ha infatti confermato che tutti potranno ottenere l'accesso alla versione di prova dell'hero shooter seguendo alcuni semplici passaggi.

Come accade ormai sempre più spesso, l'accesso alla Beta di Overwatch 2 verrà distribuito tramite Twitch Drops e, a differenza di quanto visto con Valorant, il drop sarà assicurato per chiunque soddisfi un semplice requisito. Basterà infatti guardare per un totale di quattro ore i canali partecipanti all'iniziativa e che quindi hanno il tag "Drop abilitati". Ovviamente le quattro ore non devono essere ininterrotte ed è possibile passare da un canale all'altro senza alcun tipo di limitazione. Se siete indecisi su quale canale osservare per ottenere la Beta, potete sempre guardare quello ufficiale, ovvero PlayOverwatch, il quale trasmetterà diverse partite nel corso dei prossimi giorni.

Prima di poter ottenere le ricompense, però, dovrete assicurarvi di aver collegato correttamente il vostro account battle.net al profilo Twitch, così che possa essere sbloccato il gioco in versione di prova nella vostra libreria. Per far ciò, dovrete visitare la schermata dell'inventario di Twitch, recarvi nella sezione delle promozioni attive e, in corrispondenza dell'iniziativa di Overwatch 2, troverete un tasto per effettuare il collegamento degli account. Se in passato avete già riscattato gli spray e gli altri Twitch Drops del primo Overwatch, è probabile che abbiate già eseguito questi passaggi e che il vostro account sia pronto per sbloccare la Beta.

Va precisato che la campagna promozionale avrà una durata estremamente ridotta e potrete accaparrarvi l'accesso alla Beta solo tra le ore 19:00 del 27 aprile 2022 e le ore 3:00 del mattino del 28 aprile 2022. Una volta trascorse le quattro ore, il gioco sarà visibile nella vostra libreria di Battle.net e vi sarà data la possibilità sia di effettuare il download che di giocare.