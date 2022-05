Overwatch 2: la Beta piace e diverte, ma è davvero tutto così bello?

La lunga attesa per il debutto del sequel di Overwatch è stata di recente alleviata dalla pubblicazione di una nuova Beta PvP di Overwatch 2: curiosi di scoprire i passi avanti compiuti da Blizzard, la Redazione di Everyeye è ovviamente corsa a provarla.

Dopo aver accuratamente testato questo nuovo assaggio dell'hero shooter, il nostro Giovanni Panzano è pronto a raccontarvi la sua esperienza in un ricco provato di Overwatch 2. Alle prese con il ritorno dei carismatici eroi di casa Blizzard, la nostra prova della Beta si è rivelata decisamente divertente, ma non esente da criticità. Al momento, infatti, non tutto è perfetto in quel di Overwatch 2, con diversi aspetti dell'hero shooter che necessitano ancora di migliorie ed aggiustamenti.

Per raccontarvi ogni aspetto nel dettaglio, non poteva mancare la tradizionale video anteprima dedicata. Direttamente in apertura a questa news, potete dunque trovare un pratico resoconto della nostra esperienza con la nuova Beta PvP di Overwatch 2. Ovviamente, come di consueto, il filmato resta disponibile anche sul Canale YouTube di Everyeye. Nell'augurarvi una buona visione, ricordiamo che al momento il sequel di Overwatch resta privo di una precisa data di uscita, con Blizzard che ha per ora evitato di offrire aggiornamenti in merito.