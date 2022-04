Overwatch 2, al via la Beta PvP con tante novità: arriva Scorta, va via Conquista

Come promesso, oggi 26 aprile Blizzard Entertainment ha ufficialmente lanciato la Beta PvP limitata di Overwatch 2, alla quale possono prendere parte i fortunati giocatori invitati da Blizzard e tutti coloro che approfitteranno dei Twitch Drop.

Per la prima volta in assoluto, il grande pubblico di appassionati su PC può testare le numerose novità confezionate da Blizzard Entertainment, dalla nuova configurazione 5vs5 al pesante ricollocamento del ruolo dei tank, passando per la nuova eroina Sojourn e le nuove mappe. Le novità per chi viene dal primo Overwatch sono numerosissime, dunque la compagna di sviluppo ha preparato un lunghissimo post con le note della Patch della Beta PvP del 26 aprile.

Il cambiamento più lampante è ovviamente quello attuato alla formula di gioco, passata da 6v6 a 5v5. Per le modalità Partita Rapida, Competitiva e Coda Ruoli, la formazione della squadra è ora composta da 1 eroe Tank, 2 eroi di Supporto e 2 eroi d'Attacco. Per la modalità Partita Rapida Classica, Coda Ruoli Aperta e le modalità Arcade come CLB o Eroi Misteriosi, il numero di giocatori in una squadra ora è 5 invece di 6. "Avere un giocatore in meno in ogni squadra significa che i contributi individuali hanno molta più rilevanza per la vittoria", assicura Blizzard.

Debutta anche la modalità Scorta, attualmente disponibile su due mappe, Toronto e Roma. Il gioco si svolge con due squadre avversarie che si contendono il controllo di un singolo obiettivo condiviso: il Robot Tuttofare Treadweather TS-1, che all'inizio si trova al centro della mappa. Contestualmente, le mappe di Conquista sono state rimosse sia dalle Partite Rapide sia dalle Competitive. "Dopo aver esaminato tutte le nostre mappe e modalità di gioco, abbiamo notato che le mappe Conquista sono sempre state le meno apprezzate da molti membri della nostra community", ha spiegato Blizzard. Tempio di Hanamura, Tempio di Anubi, Volskaya, Parigi e Colonia Lunare Horizon continueranno tuttavia ad essere disponibili per le Partite Personalizzate e il Workshop.

Si segnalano grandi cambiamenti anche alla schermata dei punteggi, con un nuovo aspetto più simile a gli altri sport e giochi competitivi. Ora, infatti, mostra statistiche come eliminazioni e morti per tutti i giocatori nella partita in tempo reale. Lato eroi, Doomfist è diventato un tank e Sojourn ha fatto il suo debutto tra gli attaccanti. La nuova arrivata possiede le seguenti abilità:

Fucile a Rotaia: Spara proiettili ad alta frequenza che generano energia all'impatto

Modalità di fuoco alternativa del cannone a rotaia: Colpo a impatto elevato che consuma l'energia immagazzinata

Colpo Distruttivo: Lancia una scarica di energia che rallenta e infligge danni ai nemici al suo interno

Scivolata Energica: Scivolata a terra che può trasformarsi in un grande salto

Overclock - Abilità Ultra: L'energia del Cannone a Rotaia si carica automaticamente per un breve periodo e i colpi trapassano i nemici

Trovate maggiori dettagli sulle novità e i rework di tutti i personaggi sul sito ufficiale di Overwatch.