Overwatch 2: nella Beta ci sono i restyle di 32 eroi, tutti gratis

Una delle sorprese della nuova Beta di Overwatch 2, disponibile anche su console con cross-play attivato, riguarda il menu dei costumi. Il team di sviluppo ha infatti deciso di includere nella versione di test anche i restyle dei vari personaggi, i quali sono gratuiti per tutti i giocatori.

Visitando la schermata Eroi del menu principale, è possibile selezionare un qualsiasi personaggio per visualizzarne l'elenco delle skin disponibili, tra le quali vi è anche "Classico II". Si tratta della nuova skin predefinita dei vari eroi, i quali propongono un costume più o meno modificato rispetto al passato. Ad eccezione di Sojourn, Regina dei Junker ed Echo (in questo caso lo stile è presente, ma è identico a quello precedente), ognuno degli eroi ha un'armatura completamente nuova e in alcuni casi le differenze sono vistose. Nel caso del Soldato-76, ad esempio, ci ritroviamo di fronte ad un una versione più anziana e con la barba canuta, senza contare i numerosi ritocchi all'abito.

Prima di lasciarvi alle immagini che ritraggono lo stile di Overwatch 2 di tutti i personaggi, vi ricordiamo che la Beta è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Chiunque non sia stato selezionato, può ottenere l'accesso acquistando il Pacchetto Osservatorio di Overwatch 2.