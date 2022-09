Overwatch 2: tutti i bilanciamenti agli eroi prima del lancio del 4 ottobre

Dopo aver raccolto e analizzato i dati raccolti durante le due Open Beta di Overwatch 2, Blizzard ha apportato una lunga serie di bilanciamenti agli eroi DPS che saranno attivi già al lancio del free-to-play previsto per il 4 ottobre (e visibili in anteprima durante la Countdown Cup della Overwatch League che si svolgerà a partire dal 22 settembre).

Generale

La salute temporanea ora fornisce carica dell'Ultra ridotta del 50% anziché nessuna carica dell'Ultra

Passive del ruolo d'attacco - Nuova abilità passiva: le eliminazioni aumentano la velocità di ricarica e la velocità di movimento del 25% per 2,5 secondi. Non si accumula, ma ne ripristina la durata

Ora tutti gli eroi recuperano fino al 30% di carica dell'Ultra cambiando eroe

Regina dei Junker

Urlo di Comando

Bonus alla salute fornito agli alleati ridotto da 100 a 50 salute

Durata per gli alleati ridotta da 5 a 3 secondi

La salute temporanea non diminuisce più nel corso della sua durata

Tempo di recupero aumentato da 11 a 15 secondi

Orisa

Salute di base aumentata da 250 a 275

Armatura base aumentata da 250 a 275

Tempo di recupero di Giavellotto Energetico ridotto da 8 a 6 secondi

D.VA

Danni inflitti all'impatto di Retrorazzi aumentati da 10 a 25

Tempo di recupero di Micromissili ridotto da 8 a 7 secondi

Costo dell'Ultra Richiama Mech ridotto del 12%

Brigitte

Durata di Ispirazione ridotta da 6 a 5 secondi

Baptiste

Danni del fuoco primario di Lanciagranate Biotico aumentati da 24 a 25

Portata del fuoco primario di Lanciagranate Biotico aumentata da 20 a 25 metri

Mercy

Accovacciarsi durante Angelo Custode ora lancia Mercy verso l'alto

Ora è possibile attivare Discesa Angelica accovacciandosi mentre si è in aria

Bastion

L'abilità passiva Corazza Adattiva è stata riattivata (20% di riduzione ai danni mentre si è trasformati)

Reaper

Rosata di Bocche Infernali ridotta da 8 a 7 gradi

Sojourn

Energia di Fucile a Rotaia ottenuta dai bersagli non giocatori (barriere, torrette, ecc.) ridotta di un ulteriore 50%

Sombra

Durata del blocco dell'abilità Hacking aumentata da 1 a 1,75 secondi

Blizzard ha anche espresso l'intenzione di applicare degli importanti cambi al bilanciamento all'inizio di ogni Stagione di Overwatch 2, con l'obiettivo di rendere ognuna di esse speciale e differente da tutte le altre. Non esclude inoltre la possibilità di applicare dei bilanciamenti a Stagione in corso per assicurarsi che il gioco rimanga divertente ed equilibrato. Ogni Stagione di Overwatch 2, ricordiamo, durerà 9 settimane.

Overwatch 2 sarà disponibile in versione free-to-play su PlayStation 4, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Oltre a Sojourn e alla Regina dei Junker, includerà anche la nuova eroina di supporto Kiriko come parte del primo Battle Pass. Due giorni prima, il 2 ottobre, Overwatch chiuderà definitivamente i battenti.