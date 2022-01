Overwatch 2: Blizzard accusa Bobby Kotick per i problemi e i rinvii

In un'intervista concessa dopo l'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, il CEO Bobby Kotick ha citato i rinvii di Diablo 4 e Overwatch 2 tra le cause del crollo delle azioni della compagnia. Un dichiarazione che ha fatto storcere il naso a Tracy Kennedy, che offre un punto di vista diametralmente opposto.

La Kennedy, che ricopre il ruolo di produttrice per il franchise di Overwatch, ha completamente ribaltato le carte in tavola, affermando che in realtà sarebbe stata la pessima gestione di Kotick ad aver scatenato i ritardi di Overwatch 2. "Bobby, di' a tutti dei progetti random per Overwatch 1 che ci hai lanciato addosso, per i quali il team ha dovuto fare gli straordinari per poi vederli cancellati, e di tutti i mesi di sviluppo di Overwatch 2 persi. O di come quasi l'intero team ha deciso di andarsene citandoti come la ragione della partenza. Non avere vergogna".

Secondo la Kennedy, Kotick starebbe solo cercando di nascondere i suoi errori approfittando della sua posizione: "Oh aspetta, ti stai solo nascondendo dietro a dei capri espiatori perché sei un codardo, errore mio. Tutto il mondo ti ricorderà come un'avida barzelletta, e non c'è nulla che tu possa fare per cambiarlo. Siamo sopravvissuti alla tua gestione e abbiamo vinto. Ciaooo".

Blizzard è sempre stata molto attenta a non rivelare una finestra di lancio ufficiale per Overwatch 2 - il cui annuncio risale alla fine del 2019 - tuttavia le notizie giunte in questi anni non sono mai state del tutto incoraggianti. Il progetto ha anche mutato forma in corsa: cominciato come un titolo destinato ad integrarsi con il multiplayer del primo capitolo, si è poi staccato completamente arrivando persino a rivoluzionare le meccaniche di gioco, che ora prevedono scontri 5vs5 anziché 6vs6. Dall'ultimo report finanziario, è inoltre emerso che Overwatch 2 non uscirà prima del 2023 (nella migliore delle ipotesi). Una buona notizia, in ogni caso, c'è: nonostante il rinvio, Overwatch 2 sarà usato per l'Overwatch League 2022.

Per quanto riguarda Kotick, protagonista dell'era più buia di Activision Blizzard, secondo quanto dichiarato dal Wall Street Journal sarebbe destinato a lasciare la compagnia ad acquisizione ultimata.