Overwatch 2: Blizzard annuncia la data di lancio della Stagione 8, Call of the Hunt

Dopo aver accolto a novembre i due nuovi eroi Space Ranger e Venture, Overwatch 2 si prepara ad una nuova ondata di contenuti inediti con l'imminente arrivo della Stagione 8 dello sparatutto in prima persona, Call of the Hunt.

Tramite i suoi canali social, Blizzard Entertainment ha confermato che la Stagione 8 Call of the Hunt avrà ufficialmente inizio a partire dal 5 dicembre. I nuovi contenuti saranno accessibili a partire dalle ore 20:00 italiane. La compagnia non ha offerto ulteriori dettagli rispetto a quelli già noti, ed ha semplicemente colto la palla al balzo per invitare i giocatori a "rispondere alla chiamata".

I fan di Overwatch 2 sono in attesa del debutto di Mauga e della nuova modalità di gioco Clash. Mauga si unirà al roster del gioco proprio in concomitanza del lancio della Stagione 8, e si presenta in qualità di un eroe tank capace di caricare i nemici e tenerli sotto scacco. La nuovissima modalità di gioco PvP, Clash, è stata presentata durante il panel Blizzcon di Overwatch 2. Con questa nuova modalità, Blizzard ha assicurato che "Call of the Hunt" si dimostrerà divertente ed emozionante per la community. La mappa di gioco sarà Hanaoka, una versione reinventata della mappa Hanamura, una delle preferite dai fan.